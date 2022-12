La comunità cattolica prega per Papa Benedetto XVI

AGI - Le condizioni del Papa emerito Benedetto XVI sono definite "stazionarie". Il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni rispondendo alle domande dei giornalisti ha riferito che "la scorsa notte il Papa emerito ha potuto riposare bene. Anche ieri pomeriggio ha partecipato alla celebrazione della Santa Messa nella sua camera". E intanto è cominciata la messa nella Basilica di San Giovanni in Laterano per pregare per papa Ratzinger presieduta dal Cardinale Angelo De Donatis, Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma.

La comunità cattolica ha raccolto l'invito di Papa Francesco a pregare per il suo predecessore e "ad accompagnarlo in queste ore difficili". Un appello raccolto dentro e fuori i confini italiani. L'arcivescovo di Vercelli, mons. Marco Arnolfo, accogliendo l'appello di Papa Francesco pronunciato al termine dell'udienza generale di mercoledì invita tutti a elevare preghiere per il Papa emerito, Benedetto XVI, le cui condizioni di salute si sono recentemente aggravate. L'arcivescovo - si legge in una nota diffusa oggi - dedicherà un'intenzione di preghiera particolare in questo senso durante la messa che celebrerà alle 23 di sabato 31 dicembre nel monastero di S. Chiara a Roasio.

Il vescovo di Cesena-Sarsina, mons. Douglas Regattieri, invita tutta la comunità cristiana alla preghiera per il Papa emerito Benedetto XVI, dopo che mercoledì scorso, 28 dicembre, Papa Francesco nel corso dell'udienza generale ha chiesto di pregare per lui perché molto malato. In particolare, mons. Regattieri invita tutti alla preghiera per Benedetto XVI, chiedendo che si facciano particolari intenzioni nelle messe di domani, sabato 31 dicembre, in occasione del ringraziamento per l'anno trascorso, e nelle messe di domenica 1 gennaio, solennità di Maria santissima Madre di Dio e 56 Giornata mondiale per la pace.

"Sollecito l'Amci tutta a riunirsi in preghiera per rivolgere suppliche al Signore in sostegno delle difficoltà e sofferenze che, in questo particolare momento, sta vivendo il nostro amato Papa Emerito Benedetto XVI". È quanto si legge nel messaggio inviato all'Associazione medici cattolici italiani (Amci) dal presidente nazionale Filippo Boscia.

"Unendoci al nostro caro Papa Francesco, ci inginocchiamo in preghiera, bussando alle porte del cielo, per chiedere una maggiore salute e lunga vita di testimonianza di questo Papa Santo. Possa la protezione di Maria, nostra Madre, continuare a guarirlo e benedirlo con maggiore salute". Dal Myanmar, è il card. Charles Maung Bo, arcivescovo di Yangon e presidente dei vescovi birmani, ad assicurare le preghiere di tutto il popolo cattolico del Paese per il Papa emerito Benedetto XVI.

"Papa Francesco - si legge in un comunicato arrivato al Sir da Yangon - ha chiesto preghiere per il suo predecessore Papa Benedetto poiché la malattia legata all'età continua a incidere seriamente sulla sua salute. La mia richiesta a tutti i fedeli è di pregare per questo uomo santo, la cui testimonianza anche oggi continua ad essere una benedizione per la Chiesa. È uno studioso erudito, i cui libri hanno portato milioni di persone ad una maggiore comprensione del messaggio evangelico".