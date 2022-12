Natale: arrivano i turisti in Trentino, dodici incidenti sulle piste da sci

AGI - Giornata dedicata soprattutto agli arrivi dei turisti nelle località di montagna del Trentino Alto Adige per l'inizio delle vacanze di Natale. Sulla corsia nord dell'autostrada 'A22 del Brennero' il traffico è intenso nel tratto tra Affi e Trento.

Nella giornata di Santo Stefano gli accessi ai pronto soccorso degli ospedali che servono i centri turistici sono aumentati. In Trentino sono stati 12 gli incidenti registrati nella sola mattinata sulle piste da sci. Due quelli più gravi. A San Martino di Castrozza, una persona è stata soccorsa con l'elicottero e trasportata in codice rosso all'ospedale 'Santa Chiara' di Trento (trauma cranico). A Madonna di Campiglio una sciatrice di circa 70 anni si è scontrata con un altro sciatore riportando anche lei una trauma cranico.

Altri incidenti non gravi ma per i quali è stato necessario l'intervento dei sanitari, sulle piste del Cermis, Lusia-Bellamonte, Pinzolo e Buffaure-Ciampac in Val di Fassa. In Alto Adige c'è un maggior numero di accessi ai pronto soccorso degli ospedali delle località di montagna.