Natale: nel Salento si festeggia con la tintarella al mare

AGI - Natale in spiaggia nel Salento. Temperature che sfiorano i 25 gradi e spiagge prese d'assalto da locali, vacanzieri e fuori sede tornati al sud per le vacanze. Molti stabilimenti balneari a Porto Cesareo (Le) hanno aperto in occasione delle festività, complice la colonnina di mercurio favorevole, garantendo servizio di elioterapia in spiaggia.

E proprio sulla sabbia sono stati allestiti alberi di Natale suggestivi frontemare e simpatiche slitte di Babbo Natale. Al tramonto, dj set e spettacoli in musica.