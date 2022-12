Weekend di Natale col sole, bel tempo fino a capodanno

AGI - Un blando passaggio instabile interesserà l'Italia nelle prossime ore portando qualche pioggia sparsa sulle regioni del Centro-Nord. L'alta pressione tornerà comunque ad affermarsi quasi subito e il weekend di Natale sarà infatti all'insegna di condizioni meteo asciutte su tutta la Penisola. Avremo molto sole ma anche nebbie e nubi basse specie al Nord, temperature sopra media anche di 8-10 gradi. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano anche per l'ultima settimana di dicembre e dell'anno condizioni meteo asciutte e all'insegna dell'alta pressione, possibile fronte freddo per Capodanno ma al momento è solo un'ipotesi che sarà da analizzare nei prossimi giorni.

Previsioni meteo per oggi

AL NORD: Molte nuvole nella giornata odierna sulle regioni del Nord con possibilità di fenomeni sparsi al Nord-Ovest, localmente piu' intensi sulla Liguria. Deboli nevicate sull'arco alpino fin verso i 1300 metri. Fenomeni in esaurimento tra la sera e la notte.

AL CENTRO: Nuvolosità irregolare in transito nella giornata sulle regioni centrali ma con tempo asciutto, deboli piogge solo sulla Toscana specie dal pomeriggio. In serata molte nuvole con pioviggini che potrebbero interessare anche Umbria, Marche e alto Lazio.

AL SUD E SULLE ISOLE: Tempo stabile per tutta la giornata sulle regioni meridionali con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Asciutto anche in serata con ampie schiarite. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento su tutta la Penisola.

Previsioni meteo per domani

AL NORD: Giornata all'insegna del tempo stabile sulle regioni settentrionali ma con nebbie e nubi basse anche persistenti su coste e pianure. Maggiori aperture sui rilievi. Nessuna variazione in serata salvo qualche fenomeno che potrebbe interessare i settori alpini di confine, specie occidentali.

AL CENTRO: Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio sulle regioni del Centro ma con molte nuvole anche basse e compatte specie su Toscana e Umbria. Asciutto anche tra la sera e la notte salvo qualche pioviggine sulla Toscana.

AL SUD E SULLE ISOLE: Nubi sparse e schiarite sulle regioni meridionali con tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile salvo qualche pioggia sparsa tra Sicilia settentrionale e Calabria. Temperature minime in lieve calo al Nord-Ovest e in rialzo altrove, massime in generale aumento.