La moglie di Antonio Panzeri sarà estradata in Belgio

AGI - I giudici della Corte d'Appello di Brescia hanno accolto la richiesta di 'consegna' al Belgio di Maria Dolores Colleoni, la moglie dell'ex eurodeputato Antonio Panzeri, finita ai domiciliari nell'inchiesta Qatargate. La decisione non è però immediatamente effettiva perché la difesa ha cinque giorni di tempo per fare ricorso in Cassazione.

Colleoni ha affermato di non essere a conoscenza degli affari del marito. Se condannata, hanno stabilito i giudici, sconterà la pena in Italia.