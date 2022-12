Meteo: bel tempo e clima mite a Natale

AGI - Dopo tanto maltempo ecco che un robusto anticiclone di matrice sub-tropicale si espande verso il Mediterraneo centrale portando condizioni meteo stabili in Italia.

Temperature in aumento soprattutto in quota con valori al di sopra delle medie. Tra mercoledì e giovedì è atteso un blando passaggio instabile che potrebbe portare qualche precipitazioni al centro-nord.

Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano comunque per il weekend di Natale una nuova espansione dell'alta pressione verso la nostra Penisola con tempo stabile e clima ancora piuttosto mite per il periodo. Alta pressione che dovrebbe garantire stabilità almeno fino a Santo Stefano, più incerta l'evoluzione a seguire.

Previsioni meteo per oggi

AL NORD: Tempo stabile per tutta la giornata sulle regioni del Nord ma con nebbie e nubi basse anche persistenti su Pianura Padana e settori costieri, specie della Romagna. Maggiori aperture sui rilievi. Nessuna variazione nel corso delle ore serali.

AL CENTRO: Giornata all'insegna del tempo stabile su tutte le regioni con nubi sparse alternate ad ampie schiarite. Addensamenti maggiori sui settori adriatici ma senza fenomeni. Nessuna variazione in serata.

AL SUD E SULLE ISOLE: Nubi sparse e schiarite sia al mattino che al pomeriggio sulle regioni del Sud ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo su tutta la Penisola

Previsioni meteo per domani

AL NORD: Al mattino nuvolosità bassa su coste e pianure e deboli piogge sulla Liguria, maggiori aperture sui rilievi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con ancora molte nuvole e piogge sparse sulla Liguria. In serata ancora precipitazioni sulla Liguria; asciutto altrove con molte nubi.

AL CENTRO: Al mattino tempo stabile ma con presenza di nuvolosità bassa specie sulle regioni Adriatiche. Al pomeriggio velature in transito su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, senza particolari variazioni.

AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino tempo stabile con nubi sparse alternate a schiarite. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli in prevalenza poco nuvolosi. Temperature minime stabili o in aumento al nord, in diminuzione al centro-sud; massime stazionarie o in lieve rialzo