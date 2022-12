Due giovani morti in un incidente stradale a Brindisi. altri 4 feriti

AGI - È di due morti e 4 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto stasera sulla provinciale San Pietro Vernotico e Brindisi all'altezza dello svincolo per Tuturano. Dei quattro feriti, due sono molto gravi. Tre, invece, le auto coinvolte. Le vittime sono il 32enne ghanese Augustine Kwadwo Kona e il 18enne Luigi Raffaele Marangio di San Pietro Vernotico. Le loro vetture si sono scontrate in modo frontale. Nell'auto condotta da quest'utimo erano in 5 (tutti giovani e tra questi i due in condizioni gravi), mentre su quella con alla guida il ghanese erano in 3, tutti connazionali della vittima.

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco di Brindisi con Polizia locale di San Pietro Vernotico e i team di soccorso del 118. Il pm ha disposto il sequestro dei tre veicoli. L'auto guidata da Marangio era una Ford Fiesta, una Focus, invece, condotta dal giovane del Ghana. La terza auto coinvolta nello schianto è una una Peugeot, finita contro il guardrail. Illesi i suoi occupanti.