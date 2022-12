È stato arrestato l'uomo che ha ferito un medico con un'accetta a Milano

AGI - È stato individuato e bloccato dai Carabinieri l'uomo il presunto autore dell'aggressione nel Policlinico di San Donato ai danni del chirurgo Giorgio Falcetto. Si tratta di un pregiudicato sessantaduenne, rintracciato dai militari dell'Arma a Rozzano mentre stava per salire a bordo della sua auto. L'uomo è stato condotto nella caserma della Compagnia Carabinieri di San Donato Milanese.

Non è stata ancora trovata l'arma, probabilmente un'accetta, utilizzata dal sospetto per colpire il medico settantaquattrenne, aggredito nel parcheggio dell’ospedale dopo una lite per questioni di viabilità. L'uomo è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale San Raffaele per ferite alla testa.

Falcetto, 74 anni, in pensione ma con collaborazione a contratto, è un chirurgo del dipartimento di Chirurgia Generale della struttura del gruppo ospedaliero. Si è laureato all'Università degli Studi di Torino nel 1970, dove sei anni dopo si è specializzato. Nel 1989 - come riporta il suo profilo sul sito del Policlinico di San Donato - ha conseguito la specializzazione in Chirurgia Toracopolmonare all'Università degli Studi di Torino e presso la stessa, nel 1994 la specializzazione in Chirurgia Vascolare.

Sono stati alcuni operai impegnati nella posa della fibra ottica nel parcheggio a prendere la targa dell'auto su cui è scappato l'aggressore. Secondo la loro testimonianza, la vittima è uscita per spostare la macchina dall'area del pronto soccorso. In quel momento ha notato un'altra macchina tamponare la sua. Ne è nata una discussione con il conducente. Poi l'aggressore ha preso dal bagagliaio un'accetta con la quale ha ferito il medico.