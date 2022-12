Freddo polare in Alto Adige: -22 gradi a San Giacomo in Val di Vizze 

AGI – Seconda giornata consecutiva di freddo polare in Alto Adige. A San Giacomo in Val di Vizze la colonnina di mercurio questa mattina ha fatto segnare -22 gradi. I circa 180 abitanti del paesino situato a 1.400 metri in Alta Val d’Isarco, nei mesi invernali vivono sempre sotto zero.

Molto freddo anche in Val Pusteria: -21 gradi a Sesto, -19 a Predoi, -17 a Dobbiaco e Monguelfo e -15 a Brunico. A Bolzano si registrano -2 gradi. Nelle località di montagna temperature precedute da segno negativo ma leggermente più ‘miti’ rispetto a ieri.