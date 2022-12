Temperature in netto calo, precipitazioni al Nord

AGI - Oggi al Nord molte nuvole in transito per gran parte della giornata sulle regioni settentrionali ma con locali fenomeni solo su Romagna e Alpi orientali, nevosi oltre i 900-1000 metri. Secondo le analisi del Centro meteo italiano, il tempo peggiorerà dalla sera con precipitazioni soprattutto al Nord-Est e neve in calo fino a 500-700 metri. Al Centro giornata all'insegna del tempo instabile o perturbato sulle regioni del Centro con molte nuvole associate piogge e temporali, localmente più intensi sui settori tirrenici. Ancora precipitazioni sparse tra la sera e la notte.

Al Sud e sulle isole molte nuvole al mattino sulle regioni del Sud con precipitazioni sparse generalmente di debole intensità. Tra pomeriggio e sera peggiora con temporali intensi su Campania, Calabria e Isole Maggiori. Temperature minime in calo al Centro-Nord in aumento al Sud, massime in aumento al Nord e in calo al Centro-Sud.

Previsioni meteo per domenica: