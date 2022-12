Il maltempo condizionerà il ponte dell'Immacolata 

AGI - La Festa dell'Immacolata vedrà un aumento della nuvolosità sull'Italia ma con poche precipitazioni: qualche pioggia è possibile soprattutto su Liguria, Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Entro venerdì, però, è atteso un intenso peggioramento che coinvolgerà soprattutto le regioni del centro-nord con piogge e temporali anche intensi, possibilità di neve a bassa quota specie sul basso Piemonte. Sul finire del weekend, stando agli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, è prevista aria piu' fredda artica in ingresso sul Mediterraneo con temperature in calo e anche neve a quote basse.

Previsioni meteo per oggi

AL NORD: Tempo stabile sulle regioni del nord con nubi basse o banchi di nebbia sulla Pianura Padana e coste Adriatiche, maggiori spazi di sereno altrove. Nessuna variazione nelle ore serali e notturne.

AL CENTRO: Nuvolosità in transito per tutta la giornata sulle regioni del centro con possibilita' di piogge sparse specie su Toscana, Umbria e Lazio. Nessuna variazione in serata con nuvolosita' irregolare ma pochi fenomeni.

AL SUD E SULLE ISOLE: Giornata all'insegna del tempo asciutto sulle regioni del sud con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto salvo qualche pioggia in arrivo sulla Campania. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo specie al centro-nord.

Previsioni meteo per domani

AL NORD: Locali piogge al mattino sulla Liguria, molte nuvole altrove anche basse sulla pianura Padana ma con tempo asciutto. Nuvolosità in aumento tra pomeriggio e sera poi tempo in peggioramento nella notte ad iniziare dalle regioni di nord-ovest con possibilità anche di neve a bassa quota.

AL CENTRO: Molte nuvole in transito per tutta la giornata con possibilita' di piogge sparse soprattutto su Toscana, Umbria e Lazio. Tempo in peggioramento entro la notte con temporali in arrivo sulla Toscana.

AL SUD E SULLE ISOLE: Tempo per lo più stabile sulle regioni del sud sia al mattino che al pomeriggio con nuvolosità e schiarite, piogge sparse possibili solo sulla Campania. Peggiora dalla notte sulla Sardegna anche con temporali Temperature minime e massime stabili o in lieve calo al nord e in rialzo al centro-sud