Maltempo per il Ponte dell'Immacolata,  piogge in arrivo al centro-nord 

AGI - Un flusso di correnti umide interessa la nostra Penisola portando molte nuvole ma con piogge solo su alcune regioni. Confermato idagli ultimi aggiornamenti del Centro meteo italiano il maltempo per il ponte dell'Immacolata. Tra giovedi' e venerdi' piogge e temporali soprattutto al Centro-Nord con neve abbondante sulle Alpi ma non solo, possibili fiocchi a bassa quota anche al Nord-Ovest.

PREVISIONI METEO PER OGGI: al Nord, molte nuvole per tutta la giornata soprattutto su coste e pianure dove saranno anche compatte e persistenti. Deboli piogge soltanto su Appennino settentrionale e Romagna, piu' asciutto altrove. Nessuna variazione nelle ore serali. Al Centro, piogge anche insistenti durante la giornata odierna tra Toscana, Umbria e Marche, variabilità asciutta altrove. Tra la sera e la notte poche variazioni con qualche pioggia in arrivo anche sul Lazio.

Al Sud e sulle Isole, nuvolosità irregolare in transito alternata a schiarite per tutta la giornata sulle regioni del Sud ma senza fenomeni di rilievo associati. Locali pioviggini possibili entro la sera sulla Sicilia. Temperature minime in lieve calo al Nord e in aumento altrove, massime stabili o in diminuzione.

PREVISIONI METEO PER DOMANI: al Nord, al mattino tempo stabile con ampi spazi di sereno, ma anche nebbie e nubi basse in Pianura Padana. Al pomeriggio ancora nuvolosità bassa sulla Pianura Padana, cieli soleggiati sul resto del Nord. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi, nebbie e nubi basse ancora in Pianura Padana.

Al Centro, al mattino nuvolosità con deboli piogge associate tra Toscana, Umbria e Marche, sereno o poco nuvoloso tra Lazio e Abruzzo. Al pomeriggio nuvolosità in transito su tutte le regioni con piogge sparse, piu' asciutto sulla Toscana. In serata locali piogge sui settori costieri, variabilità asciutta altrove.

Al Sud e sulle Isole, giornata all'insegna del tempo stabile con cieli soleggiati sia al mattino che nelle ore pomeridiane, disturbi da nuvolosità bassa lungo i settori adriatici. In serata qualche pioggia in arrivo sulla Campania, ancora asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi e nuvolosità bassa sulle regioni adriatiche. Temperature minime stabili o in generale diminuzione, massime in calo al Centro-Nord e Sardegna e stabili o in lieve rialzo al Sud e Sicilia.