Piogge e temporali investiranno il Sud e nei prossimi giorni anche al Centro Nord

AGI - Italia ancora nel mirino del maltempo, soprattutto al sud dove per oggi e domani sono previste piogge e temporali. Nel complesso si registra un largo minimo di bassa pressione posizionato tra Sicilia e Sardegna.

Questo porterà nelle prossime ore tempo instabile o perturbato soprattutto sulle regioni del sud, fenomeni più deboli al centro-nord. Nei prossimi giorni, stando agli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, il maltempo potrebbe ancora interessare la nostra Penisola in particolare con piogge, temporali e neve nei primi giorni di dicembre specie sulle regioni del Centro-Nord.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord Molte nuvole durante la giornata ma con deboli fenomeni associati solo su Triveneto, Emilia Romagna e localmente basso Piemonte. Neve fino a 600-900 metri. In serata tempo stabile ovunque ma con cieli nuvolosi.

Al Centro Nuvolosità anche compatta sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori ma con deboli fenomeni solo sulle regioni adriatiche, neve oltre i 1000-1300 metri sull'Appennino. Nessuna variazione in serata con fenomeni sull'Abruzzo e tempo più stabile altrove.

Al Sud e sulle Isole Tempo instabile o perturbato durante la giornata sulle regioni del Sud con fenomeni più intensi sulla Sicilia. Tra la sera e la notte risalita delle precipitazioni anche su Calabria, Basilicata e Puglia.

Previsioni meteo per domani

Al Nord Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con nuvolosità al Nord-Est e Romagna, nebbie in Pianura Padana e ampie schiarite al Nord-Ovest. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata ancora tempo asciutto con nebbie, foschie e nubi basse in Pianura Padana e sereno o poco nuvoloso altrove.

Al Centro Al mattino deboli fenomeni tra Abruzzo e Marche con neve oltre i 1000-1100 metri, asciutto altrove con poche nubi. Al pomeriggio tempo asciutto su tutte le regioni con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. In serata non sono previste variazioni di rilievo, con molta nuvolosità in transito ma senza fenomeni associati.

Al Sud e sulle Isole Al mattino piogge e temporali sparsi con neve in Appennino a quote medie, più asciutto sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con maltempo più intenso sulle regioni ioniche. In serata ancora fenomeni su regioni ioniche e Sicilia, variabilità asciutta altrove.