Le previsioni meteo dell'Areonautica per oggi e domani

AGI - Una circolazione depressionaria centrata sul mare Adriatico, determina condizioni di tempo instabile e a tratti perturbato al centro-sud, mentre al nord prevalgono le schiarite. Queste le previsioni dell'Aeronautica militare.

Previsioni di oggi

NORD: al mattino ancora nubi compatte sulla Romagna con deboli piogge in rapido esaurimento; schiarite nel corso del pomeriggio. Sulle altre regioni prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, ma con nubi in aumento sulla Valle d'Aosta nel corso del pomeriggio, associate a deboli precipitazioni, nevose oltre 1300-1500 m.

CENTRO E SARDEGNA: su Marche, Umbria, Abruzzo, Sardegna e zone interne del Lazio molto nuvoloso o coperto con piogge sparse, localmente a carattere di rovescio temporalesco, ma con la tendenza ad attenuazione dei fenomeni e della nuvolosita' nel corso della giornata e ampie schiarite in serata. Sulle altre zone prevalenza di cielo poco nuvoloso.

SUD E SICILIA: iniziali condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto con piogge sparse, localmente a carattere di rovescio temporalesco; nel corso del pomeriggio attenuazione dei fenomeni con schiarite in serata.

TEMPERATURE: massime in generale calo, più marcato al sud e Sicilia; minime in calo su pianura padana, stazionarie altrove.

VENTI: forti di maestrale su Sardegna e Sicilia con locali rinforzi; moderati settentrionali sulle regioni centro-meridionali peninsulari; deboli variabili al nord.

MARI: da agitato a molto agitato il mare e Canale di Sardegna e mar di Corsica; da molto mossi ad agitati lo Stretto di Sicilia e il basso mar Tirreno, con moto ondoso in attenuazione; da mossi a molto mossi gli altri mari.

Le previsioni di domani

NORD: prevalenza di cielo velato da nubi medio alte con deboli nevicate al mattino sui rilievi di confine in successivo trasferimento a gran parte dell'arco alpino. Nuvolosità in ulteriore intensificazione dal pomeriggio e graduale peggioramento con fenomeni sparsi su tutte le rimanenti aree, localmente intensi sul Levante ligure.

CENTRO E SARDEGNA: nuvolosità in aumento sulla Sardegna con precipitazioni dalla serata, anche temporalesche e localmente intense. Nubi in progressiva estensione sulle regioni centrali peninsulari, con prime piogge dal pomeriggio sulla Toscana settentrionale. Le recipitazioni in serata interesseranno anche il Lazio settentrionale, parte dell'Umbria e, in modo meno frequente, le marche nordoccidentali.

SUD E SICILIA: nuvolosità irregolare, inizialmente più consistente sui settori tirrenici di Sicilia e Calabria, dove sarà presente della residua instabilità, con fenomeni in graduale assorbimento. Dal pomeriggio poi graduale estensione delle nubi al resto del settore con prevalenza di cielo molto nuvoloso dalla serata un po' ovunque.

TEMPERATURE: minime stazionarie al nord ovest e Sardegna; in generale calo sul resto del paese; massime in calo su Veneto, Romagna, Lazio meridionale, Puglia centro meridionale e Calabria; in aumento su Valle d'Aosta, Sardegna, Sicilia, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia garganica; stazionarie altrove.

VENTI: moderati nord occidentali al centro sud tendenti a rinforzare da ovest a fine giornata sulla Sardegna. Deboli variabili sul resto del paese.

MARI: da mossi a molto mossi Adriatico e Ionio; da agitati a molto agitati mar e Canale di Sardegna; molto mossi gli altri mari.