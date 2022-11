Piogge e schiarite, nebbia e foschie: il meteo nel weekend

AGI - Fine settimana con piogge e schiarite. Le previsioni meteo dell'Aeronautica militare dicono che, nella giornata di oggi, nel nord Italia, ci saranno foschie dense e nebbie in banchi fino al primo mattino lungo il corso del Po. Locali piogge o rovesci al mattino su Veneto ed est Emilia-Romagna, tendenti a divenire sparsi dal pomeriggio e in serata su quest'ultima.

Molto nuvoloso su Liguria e restante Emilia-Romagna e tendente a velato sulla Liguria, poco nuvoloso o velato sul resto del nord con nubi più significative in aumento serale su nord-est e restante settore alpino. Centro e Sardegna: sulla Sardegna precipitazioni da sparse a diffuse, con temporali nella notte sul settore sud e dalla mattina su quello ovest. Sul centro peninsulare precipitazioni sempre più diffuse durante la mattina iniziando dal Lazio dove potranno risultare anche abbondanti e a carattere temporalesco dalla mattina e fino al tardo pomeriggio/sera.

SUD E SICILIA: si prevedono precipitazioni inizialmente isolate ma in rapida intensificazione mattutina sulle regioni peninsulari con piogge sempre più diffuse, anche abbondanti e a carattere temporalesco sulla Campania e localmente sul Molise occidentale, in locale estensione pomeridiana e serale ai settori tirrenici di Calabria e Basilicata.

Per quanto riguarda la giornata di domani si prevedono, al nord, residue piogge o rovesci fino la tarda mattina su est Emilia-Romagna e in miglioramento, sereno o poco nuvoloso altrove salvo residua nuvolosità sul nord-est fino al primo mattino e con nubi in aumento serale su Valle d'Aosta, Alpi piemontesi e lombarde con deboli precipitazioni su Valle d'Aosta e nevose intorno 1500 metri.

CENTRO E SARDEGNA: iniziali condizioni di cielo molto nuvoloso con precipitazioni da isolate o sparse fino meta' giornata, più frequenti sul centro peniinsulare ma in rapido miglioramento durante la mattina sulla Toscana e in successiva estensione a tutte le regioni, con locali fenomeni possibili fino termine giornata su ovest Sardegna.