L'ultimo ciak (e gelato) per Denzel Washington in Costiera amalfitana

AGi - Non ha resistito alla tentazione di un ultimo gelato prima di lasciare la Costiera Amalfitana. Il Premio Oscar Denzel Washington, dopo l'ultimo ciak sul set di 'The Equalizer 3', fra Atrani e Minori, giovedì sera si è presentato al banco dei gelati del bistrot Sal De Riso. Come una persona comune, in tuta Adidas regolare nera, sneakers e cappellino da baseball, si è intrattenuto col maestro pasticciere Salvatore De Riso, confermando la bontà e la qualità del suo prodotto, ma anche con alcune persone che lo hanno riconosciuto.

L'agente Robert McCall non ha disdegnato di posare in foto, con gelato in mano, insieme a un gruppo di amici seduti ai tavoli del locale i quali non avrebbero mai creduto di condividere un momento della loro serata col Premio Oscar.

Dallo scorso 9 ottobre Denzel Washington è in Costiera Amalfitana per le riprese del terzo capitolo dell'action movie 'The Equalizer' per la regia di Antoine Fuqua. Di stanza presso una delle ville private di lusso di pertinenza dell'hotel Santa Caterina di Amalfi. Da lunedì prossimo il set si trasferisce a Napoli ed entro dicembre a Cinecittà.