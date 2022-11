I neonazisti della Campania

Il ministro della Giustizia turco Bozdag: "Ordigno nascosto in una borsa abbandonata da una donna su una panchina". È successo nella trafficata via dello shopping di Istiklal, nel cuore della metropoli turca. Erdogan: "Vile attentato". Tajani: "Al momento non risultano italiani coinvolti". Meloni: "Immagini terribili"