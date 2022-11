La trovano morta in casa dopo una settimana, il dramma di un'anziana a Brindisi

AGI - Dramma della solitudine nel Brindisino dove un'anziana è stata rinvenuta prova di vita all'interno dell'appartamento in cui viveva da sola. Di lei, 72 anni. originaria del senese. ma da tempo residente a Tuturano (BR). in via Rossini, non si avevano notizie da almeno una settimana.

L'anziana viveva sola da quando, un anno fa, era morto il suo convivente e al momento non sono stati rintracciati i parenti né qualcuno ha chiesto di lei. A eccezione di un vicino di casa che non vedendola in giro da diverso tempo ha deciso di chiedere l'intervento delle forze dell'ordine.

La porta dell'abitazione della 72enne è stata aperta dai Vigili del Fuoco. Sul posto anche 118 e Polizia. Il corpo è stato trovato nella camera da letto. La salma è stata trasferita all'obitorio del cimitero di Brindisi su disposizione del magistrato di turno.