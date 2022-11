Scomparso elicottero con 7 persone. A bordo anche due bambini

AGI - Un elicottero A109, con a bordo 5 passeggeri e due membri di equipaggio, della compagnia aerea Alidaunia, ha interrotto il contatto radio nella zona di Apricena, nel Foggiano. In corso le ricerche da parte dei Vigili del fuoco. Il velivolo è in servizio nella tratta Foggia/Vieste/Isole Tremiti. In zona squadre a terra ed elicottero dei Vigili del fuoco di Pescara e dell'aviazione militare italiana.

In corso le ricerche di un elicottero con 5 persone a bordo di una ditta privata che ha interrotto il contatto radio nella zona di Apricena (FG). Sulla zona squadre dei #vigilidelfuoco e l’elicottero del reparto volo di Pescara [#5novembre 12:20] — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 5, 2022

L'Alidaunia opera nel settore della navigazione aerea: servizi di trasporto aereo (passeggeri e merci, lavoro aereo come riprese aerofotocinematografiche o televisive, rilevamenti, osservazioni, trasporto carchi sospesi, spargimento sostanze), ditta di manutenzione aeromobili, fornitore di servizi di progettazione modifiche strutturali aeromobili ed infrastrutture aero-eliportuali, handling, antincendio, bunkeraggio, gestione elisuperfici, security, safety ed altro.

Ma soprattutto, è l'unica compagnia italiana ad effettuare servizi di linea con elicotteri per trasporto passeggeri, merci e posta, da oltre 26 anni. È titolare di servizi di protezione civile, elisoccorso (118) ed eliambulanza per conto di Pubbliche Amministrazioni in varie regioni d'Italia.

La base di armamento di Foggia, SS. 673 km 19, dispone di un hangar per la manutenzione e l'hangaraggio degli aeromobili. Dal 1985 garantisce il collegamento quotidiano tra Foggia e le Isole Tremiti. Ogni lunedì e venerdì si effettua scalo a Vieste, nel periodo estivo anche sabato e domenica.