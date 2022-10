AGI - Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata poco prima dell'1,00 a Catanzaro, in alcuni centri della provincia e anche a Cosenza. Al momento non si registrano danni a persone o cose. La scossa è stata avvertita da numerosi cittadini, molti dei quali sono scesi in strada e hanno allertato vigili del fuoco e carabinieri.