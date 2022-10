AGI - Un uomo ha ucciso il padre perché teneva il volume della tv troppo alto. A scatenare la furia di Claudio Evangelista contro il padre Francesco sarebbe stato un motivo più che futile, ma sufficiente a innescare la reazione dell''uomo, già seguito dai Servizi di salute mentale.

Claudio Evangelista ha preso un coltello da cucina e si è accanito sul padre. Al momento dell'arresto, il 42enne non avrebbe detto nulla, ma sono state la sorella e la madre, sentite dagli investigatori, a spiegare che all'origine del gesto ci sarebbe stato il volume della televisione che il padre dell'uomo stava guardando in soggiorno, mentre la madre preparava la cena. Claudio si era lamentato di non riuscire a riposare in camera sua, poi si è lanciato contro il genitore.