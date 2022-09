Gli impianti di Cervinia aprono in anticipo, si scia dal 1 ottobre

AGI - Temperature che si abbassano, qualche nevicata e la stagione sciistica riparte. Addirittura in anticipo rispetto all’anno scorso. Le piste di Cervinia, tradizionalmente le prime ad accogliere gli sciatori, riaprono il 1 ottobre (nel 2021 si aspettò fino al 16 ottobre).

La siccità, il caldo anomalo dell’inverno, con i giganti della montagna ‘spelacchiati’, e i rischi per l’apertura di seracchi sui ghiacciai (il ricordo della tragedia della Marmolada a fine luglio è ancora negli occhi di tutti) avevano fatto temere uno slittamento. Invece no, la situazione si è ribaltata, per adesso.

Ma mentre l'anno scorso in questo periodo, per poter sciare erano obbligatorie tutte le misure anti Covid, come indossare la mascherina e avere il green pass, stavolta ...vento sul viso, sci ai piedi, e via, si scende.

E se per lo sci estivo sul comprensorio sciistico di Zermatt-Cervinia si era gettata la spugna per la poca neve a fine luglio, per la stagione invernale si comincia a sciare tra 10 giorni. Diciamo che il mese di agosto è servito anche per i lavori di manutenzione delle piste e degli impianti di risalita. E per i tracciati di allenamento.

La nuova pista che ospiterà il Matterhorn Cervino Speed Opening

Non dimentichiamo che sulle piste di Zermatt Cervinia si disputeranno per la prima volta le gare della Coppa del Mondo di Sci. Saranno le prime transfrontaliere in tutta la storia di questa competizione internazionale.

Da segnare in agenda che sulla pista della "Gran Becca", il tracciato disegnato per l'occasione dal campione olimpionico di discesa Didier Défago con partenza da Gobba di Rollin (Svizzera) e arrivo a Laghi Cime Bianche, si svolgeranno due gare di discesa libera maschile il 29 e 30 ottobre 2022 e due di femminile il 5 e 6 novembre 2022..