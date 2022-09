Breve storia di Peppa Pig, la maialina cartoon diventata un caso politico

AGI - Peppa Pig non è nuova a polemiche politiche come quella scoppiata in Italia per la puntata del personaggio con due mamme. La maialina del popolarissimo cartone animato inglese è nata nel 2004 e ormai è un fenomeno mondiale dato che la serie è trasmessa in oltre 180 Paesi. Proprio per il suo chiaro obiettivo didattico - promuovere l'importanza della famiglia, dell'amicizia e della scuola tra i bambini più piccoli - inevitabilmente la serie tv finisce ogni tanto nel mirino di qualche contestatore.

La controversa puntata con le due mamme di Paddy l'orso polare ("Vivo con la mia mamma e la mia altra mamma, una è un dottore e l'altra cucina spaghetti") andata in onda il 6 settembre in Gran Bretagna nasce in realtà dalla protesta per le affermazioni di uno dei due disegnatori inglesi di Peppa, Mark Baker, il quale aveva escluso di creare "personaggi omosessuali" nella serie. "A noi piace la famiglia tradizionale. Se i gay non sono d'accordo, possono sempre cambiare canale", aveva affermato.

Le parole del disegnatore suscitarono un'ondata di proteste tra le associazioni Lgbt e non solo, al punto che intervenne il Garante per le comunicazioni inglese e la vicepresidente della Commissione Ue, Neelie Kroes, affermo' che i figli dei suoi amici non avrebbero più guardato il cartone animato.

Nel 2020 negli Usa c'è stata una petizione per chiedere "genitori dello stesso sesso in Peppa Pig" che ha raccolto 24mila firme. "I bambini che guardano il cartone sono molto piccoli e impressionabili", si leggeva nell'appello, "escludere coppie dello stesso sesso li porterebbe a pensare che solo genitori single o coppie eterosessuali sono la normalità".

Tra le tante polemiche su Peppa ci sono stati gli animalisti dell'associazione Aidaa che accusavano la serie di mostrare maiali felici e non la realtà di suini costretti a vivere in allevamenti intensivi e uccisi in maniera brutale per l'alimentazione umana.

"Allora ambientiamola nei mattatoi", le aveva risposto scarcastico un genitore. Un sito cristiano evangelico ha persino accusato Peppa di istigare i bambini alla rivolta "anarco-insurrezionalista" perché si rotola nel fango.

In Italia la prima stagione di Peppa è uscita nel 2005, la seconda nel 2007, la terza nel 2010, la quarta nel 2011, la quinta e sesta nel 2012 e nel 2013 sul canale Rai YoYo e sul canale satellitare Disney Junior, la settima nel 2017. Le puntate durano in media 5 minuti e ruotano attorno alla vita della maialina antropomorfa, e della sua famiglia, oltre che ai suoi fedeli amici, anch'essi animali antropomorfi.





