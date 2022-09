Autunno a Nord, estate al Sud: l'Italia è spaccata in due nel week end

AGI - Inizia l'autunno meteorologico con piogge e temporali, ma la prossima settimana tornerà il sole e il caldo su metà Italia. L'appuntamento con la nuova stagione non poteva avere un meteo più consono, purtroppo con maltempo diffuso e frequenti acquazzoni, secondo il sito www.iLMeteo.it, con un primo giorno caratterizzato da frequenti piogge soprattutto in Emilia Romagna e al Centro, in spostamento dalle regioni tirreniche verso le adriatiche.

Diffusi acquazzoni anche al Sud, dove il tempo è previsto in temporaneo peggioramento. Domani dovrebbe esserci una tregua, ma durante il weekend arriverà la prima perturbazione atlantica autunnale, con piogge diffuse e persistenti verso il Centro-Nord dove avremo un contesto simil-autunnale almeno fino a domenica, mentre già nel weekend al Sud, e durante la prossima settimana su gran parte del Paese, potrebbero tornare temperature elevate e sole.

Nel dettaglio, oggi al Nord instabile su Alpi, Prealpi ed Emilia Romagna; al centro maltempo su zone adriatiche, Umbria e Lazio; al Sud temporali violenti su Campania, Calabria, Basilicata e Puglia.

Venerdì al Nord asciutto e dal pomeriggio peggiora in Piemonte; al centro nubi irregolari; al Sud instabile solo sugli Appennini. Sabato al Nord maltempo, specie al Nordovest; al Centro piogge sulle aree tirreniche, variabile altrove; al Sud soleggiato con caldo in aumento.