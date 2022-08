È stato inviato alle scuole un nuovo vademecum sulle misure anti Covid

AGI - Il ministero dell'Istruzione ha inviato oggi alle scuole un vademecum con le principali indicazioni per il contrasto della diffusione del Covid-19 in ambito scolastico in vista dell'avvio del prossimo anno. Il testo sintetizza i documenti elaborati dall'Istituto superiore di sanità nelle scorse settimane, già inviati alle scuole e ai loro dirigenti, e la normativa vigente.

Il vademecum contiene, in particolare, una sezione con le principali domande e risposte sulla gestione dei casi di positività, la didattica digitale integrata, gli alunni fragili, in risposta alle domande pervenute ad oggi dalle scuole.

Resta sempre attivo poi per ogni richiesta di chiarimento, specifica il ministero, il servizio di help desk amministrativo contabile, canale ufficiale di assistenza, consulenza e comunicazione fra l'Amministrazione e le Istituzioni scolastiche.

La lettera del ministero dell'Istruzione e' stata inviata alle istituzioni scolastiche ed educative statali e non statali paritarie di ogni ordine e grado, e agli Uffici scolastici regionali in vista dell'avvio dell'anno scolastico 2022-2023; arriva dopo le indicazioni già mandate via mail il 5 e il 12 agosto scorso.

"Al fine di fornire un riferimento operativo utile per la pianificazione delle attività nel prossimo anno scolastico, facendo seguito alle sopra menzionate comunicazioni - si legge nella lettera firmata dal capo dipartimento, Jacopo Greco - con la presente si trasmette il vademecum illustrativo delle linee operative fornite che riunisce in un unico documento di sintesi le indicazioni per le Istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione".

Il documento inoltre "è presentato mediante slides illustrative che riportano le misure di prevenzione non farmacologiche di base da attuare, sin dall'inizio dell'anno scolastico 2022 - 2023, e le faq predisposte sulla base delle richieste di chiarimenti presentate dalle istituzioni scolastiche".