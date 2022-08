Una donna ha cercato di uccidere a coltellate l'ex amante e la moglie di lui a Catania

AGI - È stata identificata e arresttaa la donan chje il 31 luglio accoltellò l'uomo con cui aveva avuto una relazione e la moglie di lui in un parcheggio di viale Kennedy a Catania. Ismaela Payano Pichardo, dominicana di 37 anni, è stata catturata dagli agenti della sezione Reati contro la persona della squadra mobile della questura, in base a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip

La prima a essere stata colpita sarebbe stata la rivale in amore, trafitta al torace con un coltello a serramanico. Poi sarebbe stato pugnalato l'uomo, al quale la Payano Pichardo addirittura lasciato l'arma infilzata nello stomaco.