Il problema degli incidenti stradali causati dai cinghiali a Biella

AGI - L'ultimo episodio è di sabato mattina intorno alle 6,30: sulla SR 230, la strada regionale che collega Biella all'autostrada A4 (per tutti i Biellesi "la Trossi") un grosso cinghiale è stato letteralmente fatto a pezzi nell'impatto con un veicolo, nel comune di Massazza.

Per rimuovere la carcassa e riportare l'area in sicurezza, per circa un'ora è stato istituito il senso unico alternato. Presenti anche i Carabinieri. Il caso di oggi è solo l'ultimo di una lunga serie di investimenti di animali selvatici nel Biellese nelle ultime 24 ore. Venerdì altri due cinghiali sono stati travolti da due auto in corsa in due diverse zone, a Lessona e Castellengo di Cossato.

Simile destino per un tasso finito sotto le ruote di un'auto a Pettinengo e un capriolo investito a Graglia, in frazione Merletto. Il succedersi di incidenti di questo tipo sta creando qualche preoccupazione per la sicurezza stradale nel Biellese.