L'epidemia frena: 35.004 casi e 158 morti

AGI - Ancora in calo la curva epidemica in Italia. Nelle ultime 24 ore sono 35.004 i nuovi casi di Covid, contro i 38.219 di ieri ma soprattutto i 49.571 di sabato scorso.

I tamponi processati sono 229.180 (ieri 223.852) con un tasso di positivita' che dal 17,1% scende al 15,3%. I decessi sono 158 nelle ultime 24 ore (ieri 175), per un totale di 173.062 vittime dall'inizio della pandemia. Le terapie intensive scendono di 15 unita' (ieri -11) diventando in tutto 336 con 26 ingressi del giorno. I ricoveri ordinari sono 374 in meno (ieri -337), per un totale di 9.023.

La regione con piu' casi Covid resta la Lombardia con 4.328 contagi, seguita da Veneto (+4.169), Campania (+3.246), Sicilia (+2.931) e Lazio (+2.799).

I casi totali dall'inizio dell'epidemia salgono a 21.286.771.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 76.560 (ieri 66.155) per un totale che sale a 20.008.251.

Gli attualmente positivi sono 41.721 in meno (ieri -28.115) e diventano in tutto 1.105.458, di cui 1.096.099 in isolamento domiciliare.