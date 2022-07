In Italia 88.221 nuovi casi covid e tasso di positività al 19,7%

AGI - Ancora in calo la curva epidemica in Italia. Oggi sono 88.221 i nuovi casi Covid, contro i 23.699 precedenti ma soprattutto i 120.683 di martedì scorso.

I tamponi effettuati sono 446.718 (ieri 122.550) con un tasso di positività che sale lievemente, dal 19,3% al 19,7%. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Balzo dei decessi, ben 253 nelle ultime 24 ore (ieri 104), mai così tanti dallo scorso 22 febbraio, anche se con diversi recuperi di vecchie notifiche.

Sono 171.232 le vittime dall'inizio della pandemia. In aumento le terapie intensive, 8 in più (ieri +21): in tutto sono 426 con 61 ingressi del giorno.

Aumenta anche il numero dei ricoveri ordinari: sono 43 in più (ieri +156), per un totale di 11.124.

La regione con più casi Covid odierni è la Lombardia con 13.130 contagi, seguita da Campania (+9.167), Veneto (+9.049), Puglia (+7.346) e Lazio (+6.892).

I casi totali dall'inizio dell'epidemia salgono a 20.772.833. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 107.347 (ieri 39.496) per un totale che sale a 19.206.168.

Gli attualmente positivi scendono di 18.949 unità (ieri -15.483) e sono in tutto 1.395.433, di cui 1.383.875 in isolamento domiciliare.