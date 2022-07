Un ragazzo di 20 anni è morto schiantandosi con la moto contro un muretto vicino Taranto

AGI - Un ragazzo di 20 anni, di Santeramo in Colle (Bari), ha perso la vita in un incidente stradale accaduto sulla strada che collega Laterza a Ginosa nel versante occidentale della provincia di Taranto. Per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo della propria moto e si è schiantato contro un muretto. L'impatto è stato fatale, inutili i soccorsi prestati dal team del 118 arrivato sul posto con l'ambulanza. I rilievi sul sinistro vengono svolti dai carabinieri.