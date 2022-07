Gualtieri insiste: i soldi per i bus gratis a Roma ci sono

AGI - Viaggiare gratis sui mezzi pubblici a Roma sarebbe già possibile e sarebbe di aiuto alla città. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri parlando ai microfoni di Rtl 102.5 non esclude che anche nella Capitale si possa adottare una soluzione come avvenuto in Spagna e in Francia.

Un trasporto pubblico gratuito da un lato "aiuta in modo concreto alcune fasce di lavoratori a basso reddito e i pensionati", dall'altro "contribuisce a ridurre il costo energetico e l'inquinamento", innescando una sorta di "circolo virtuoso".

E Gualtieri assicura: "Ci sono le risorse per fare quanto è stato già fatto in Spagna e Germania, sarebbe bello farlo anche in Italia".

"Parliamo di un provvedimento che in Germania e in Spagna è stato molto importante e apprezzato - ricorda il sindaco- Lo Stato investe, abbiamo risorse che possono essere utilizzate per il buon andamento delle entrate fiscali, non serve fare uno scostamento né aumentare le tasse".