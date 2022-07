I nuovi casi di Covid sono 89.830, i morti 111 morti, la positività è al 22,6%

AGI - Oggi sono 89.830 i nuovi casi Covid (ieri 96.384). I tamponi effettuati sono 398 338 (ieri 391.008) con un tasso di positività che scende dal 24,7% al 22,6%.

I decessi delle ultime 24 ore sono 111 (ieri 134). Il numero delle vittime totali da inizio pandemia sale cosi' a 169.846.

Cresce il numero delle ospedalizzazioni: 10 (ieri + 4) in più le terapie intensive che diventano in tutto 405, con 57 ingressi del giorno, mentre sono 71 in piu' (ieri +248) i ricoveri ordinari, per un totale di 10.434.

La regione con piu' casi Covid e' a la Lombardia con 11.928 (ieri 13.001), seguita da Campania con 9.785 (ieri 11.546), il Lazio con 9.083 (ieri 8.512), il Veneto con 8.857(ieri 9.264) ed Emilia Romagna con 7.158 (ieri 7.777). I casi complessivi dall'inizio della pandemia sono 20.076.863.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 69.489 (ieri 94.461) per un totale che sale a 18.458.467. Gli attualmente positivi sono in tutto 1.448.550, di cui 1.437.711 in isolamento domiciliare.