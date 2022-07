Ancora 107.240 nuovi casi di Covid e 94 morti,positività stabile 28,4%

AGI - Continua a salire la curva epidemica in Italia. Sono 107.240 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 107.786 di ieri ma soprattutto gli 83.274 di giovedì scorso. Superata, quindi, quota centomila contagi per il terzo giorno consecutivo.

I tamponi sono 378.250 (ieri 380.035) con un tasso di positività che rimane stabile al 28,4%. I nuovi decessi sono 94 (ieri 72). Il numero delle vittime totali da inizio pandemia sale così a 168.864.

In aumento le ospedalizzazioni: 18 in più le terapie intensive (ieri +2) che diventano così 343 in tutto con 53 ingressi del giorno. E 332 in più sono i ricoveri ordinari (ieri +217) per un totale di 8.552, il 23esimo giorno consecutivo di incremento.

La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 13.595 contagi, seguita da Campania (+13.254), Lazio (+11.333), Veneto (+10.052) e Puglia (+8.826). I casi totali dall'inizio della pandemia arrivano a 19.157.174.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 55.629 (ieri 51.183) per un totale che sale a 17.789.613. Gli attualmente positivi sono 52.663 in più (ieri +58.762) per un totale che arriva a 1.198.697. Di questi, 1.189.802 sono in isolamento domiciliare.