Nel weekend le temperature crolleranno anche di 15 gradi

AGI - Dopo quasi 20 giorni di dominio incontrastato, Caronte perde potenza e permette l'ingresso di aria polare, in rapida discesa dal Mare del Nord. Da domani le temperature inizieranno a crollare, in particolare sulla fascia orientale del nostro Paese. Il divario tra le temperature degli ultimi giorni, 40-42 gradi centigradi, e i valori previsti nel prossimo weekend, sui 25-27 gradi, conferma una sensibile discesa termica anche di 15 gradi, qualche punto in più in Puglia.

Ci saranno però temporali che localmente potranno risultare intensi, avverte il sito www.iLMeteo.it. Tra domani e venerdì l'Italia avrà temperature decisamente gradevoli, con piogge importanti sulle Marche e su gran parte del versante adriatico.

Condizioni meteo buone fino a metà luglio, poi dalla Spagna un nuovo anticiclone africano. Oggi tempo discreto con qualche sbuffo temporalesco isolato, l'arrivo di aria polare giovedì con temporali soprattutto sulla fascia adriatica, un venerdì ancora instabile al Centro - Sud adriatico e a tratti tirrenico, ed infine un weekend di bel tempo e fresco. Vento forte previsto tra venerdì e sabato in particolare al Sud e sulle regioni centrali adriatiche.