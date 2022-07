Un messicano ubriaco ha morso orecchio a ragazzo in centro a Roma

AGI - Traffico bloccato nella notte in via del Plebiscito, al centro di Roma, per una persona ubriaca che ha creato scompiglio tra i veicoli in transito. L'uomo, un 20enne messicano, probabilmente dopo aver bevuto in un locale, a un certo punto ha dato un pugno a una delle auto in transito, costrette a rallentare e quando il conducente, stupito, è sceso dall'auto per chiedere spiegazioni, l'ubriaco ha prima ha chiesto scusa poi ingannandolo con un abbraccio riappacificatore ha dato un morso a un orecchio del povero automobilista - un 19enne - al punto da fargli perdere un pezzo di lobo. Il ragazzo è stato trasportato in codice giallo all'Ospedale Santo Spirito. Una pattuglia dei carabinieri del vicino Comando di Piazza Venezia, in transito, è intervenuta e ha bloccato l'aggressore che è stato arrestato.