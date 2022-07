Il Covid corre, oggi 84.700 casi e 63 morti. Positività al 26%

AGI - Continua a salire la curva epidemica in Italia. Sono 84.700 i nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore, contro gli 86.334 di ieri ma soprattutto i 56.386 di sabato scorso, un aumento su base settimanale del 50%. I tamponi processati sono 325.588 (ieri 316.040) con un tasso di positività che scende dal 27,3 al 26%.

I decessi sono 63 (ieri 72). Il numero delle vittime totali da inizio pandemia sale così a 168.488.

In aumento le ospedalizzazioni: 11 in più le terapie intensive (ieri +3), che diventano così 275 in tutto con 40 ingressi del giorno. E 205 in più sono i ricoveri ordinari (ieri +238) per un totale di 7.035, il 18mo giorno consecutivo di crescita.

La regione con il maggior numero di casi è la Lombardia con 11.575, davanti a Campania (+11.428), Lazio (+10.367), Veneto (+8.110) e Sicilia (+7.097). I casi totali dall'inizio della pandemia arrivano a 18.695.954.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 49.322 (ieri 42.611) per un totale che sale a 17.561.902 . Gli attualmente positivi sono 36.558 in più (ieri +44.217) per un totale che ormai sfiora quota un milione, 965.564 in tutto. Di questi, 958.254 sono in isolamento domiciliare.