Farà ancora un caldo terribile, ma a Nord arriveranno i temporali

AGI - Vento di Scirocco, umidità scesa al 15%, temperatura salita a 40,7 C all'ombra, ed ecco che lunedì 27 intorno alle 14 la Capitale ha 'disintegrato' di 2 gradi il precedente record del 2019 per quanto riguarda giugno e superato di 0,2 gradi il record storico assoluto di sempre che risaliva all'agosto 2007.

Ma anche a Firenze e Latina il valore massimo è stato da record e siamo pronti ad archiviare altri primati in tante altre città: Caronte sta infiammando l'Italia. Una breve intensa pausa temporalesca, però, è in arrivo al Nord: i fenomeni più violenti colpiranno Piemonte, Lombardia e Liguria ma allerta anche su Emilia, nord Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli.

Potranno esserci 'downbursts', i colpi di vento associati ai temporali, grandine grossa e tornado, una situazione potenzialmente molto pericolosa nelle prossime ore. E questa situazione e' strettamente legata al caldo infernale di Caronte: tutto il vapore, il calore, tutta l'energia accumulata in questi giorni fungera' purtroppo da combustibile per la formazione di supercelle temporalesche, in particolare nell'umido catino padano. Una novità importante da segnalare nel contesto caldissimo di Caronte che domina da circa 10 giorni l'Italia con un caldo opprimente.

La parentesi temporalesca colpirà il Nord, mentre al Centro-Sud avremo ancora il super-picco di caldo: non sono esclusi 45-46 C nelle zone interne della Sicilia, 43-44 C tra Calabria, Basilicata e Puglia, 38-40 C ancora da record tra Firenze e Napoli e quasi tutte le città di questo settore 'boccheggeranno'.

I valori prossimi ai 45-46 C attesi in Sicilia potrebbero far vacillare anche il record europeo di caldo del 2021 a Floridia in provincia di Siracusa: l'11 Agosto 2021 abbiamo toccato 48,8 C battendo il precedente record di 48 C ad Atene nel 1977. Temperature tipiche dell'Algeria o del Medio Oriente in pieno giugno: oramai i cambiamenti climatici sono in atto anche in Italia.

Caronte ci accompagnerà per almeno altri 10 giorni al Sud con frequenti 40 gradi all'ombra e oltre; al Nord e parte del Centro domani avremo una breve parentesi più fresca ma poi il caldo africano tornerà almeno fino al 6 luglio. All'orizzonte forse vediamo sulle regioni settentrionali un parziale cedimento di Caronte dal 7 Luglio in poi, ma è da confermare.