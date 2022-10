Il Covid corre: 48.456 casi, 44 morti e tasso positività al 24,3%

AGI - Sono 48.456 i nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore, contro i 56.386 di ieri ma soprattutto i 30.526 di domenica scorsa. I tamponi processati sono 199.340 (e non 191.788 come scritto prima) (ieri 258.456) con un tasso di positività che sale dal 21,8% al 24,3%.

I decessi sono 44 (ieri 40). Il numero delle vittime totali da inizio pandemia sale così a 168.102. In crescita le ospedalizzazioni: 2 in più le terapie intensive (ieri +0), che sono così 227 in tutto con 18 ingressi giornalieri. E altri 190 in più sono i ricoveri ordinari (ieri +137) per un totale di 5.532.

La regione con il maggior numero di casi è la Lombardia con 6.941 contagi, seguita da Lazio (+6.693), Campania (+5.458) ed Emilia Romagna (+4.487). I casi totali dall'inizio della pandemia arrivano a 18.234.242.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 19.320 (ieri 31.532) per un totale che sale a 17.332.70. Gli attualmente positivi sono 29.961 in più (ieri +25.301) per un totale che sale a 733.440. Di questi, 727681 sono in isolamento domiciliare.