Per la Cnn i monopattini a Roma sono troppi e pericolosi

AGI - Roma è stata invasa dai monopattini, che rischiano di diventare una "trappola mortale". Sono più di 14.000 i mezzi in sharing attivi nella Capitale, "bloccano i marciapiedi, innervosiscono i conducenti e uccidono". Lo scrive la Cnn in una rubrica di viaggi sul suo sito, lamentando la proliferazione definita senza regole dei mezzi di mobilita' dolce in condivisione.

Nell'articolo viene ricordato che da quando i monopattini a noleggio sono stati introdotti, come alternativa ai mezzi pubblici durante la pandemia di Covid, quattro persone sono rimaste uccise mentre li guidavano. Mentre i pronto soccorso della città trattano almeno un grave infortunio legato ai mezzi elettrici ogni tre giorni.

Il Comune di Roma ha concesso licenze a sette società incaricate di sostituire le batterie, effettuare riparazioni, spostare scooter in aree ad alto traffico e pescarli fuori dal fiume Tevere della città.

L'assessore capitolino ai Trasporti, Eugenio Patanè, spiega alla Cnn che, che a partire dal 1 gennaio 2023, il Campidoglio rinnoverà il permesso per soli 9.000 mezzi in sharing e ridurrà a tre il numero di aziende autorizzate ad affittarli. E che l'amministrazione comunale prevede anche di richiedere che una percentuale degli scooter sia collocata in periferia e in altre aree in modo che i mezzi vengano usati per "l'ultimo miglio".