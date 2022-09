Un uomo ha preso a martellate la moglie e si è ucciso. Lei è grave in ospedale

AGI - Si sarebbe ucciso l'uomo di 52 anni che ha preso a martellate la moglie, 51enne, ora ricoverata in ospedale: la lite era avvenuta questa mattina intorno alle 6, nell'abitazione dei coniugi, entrambi moldavi, a Filottrano. A causarla, da quanto si apprende, la gelosia dell'uomo e il desiderio della moglie di separarsi.

Sono stati i vicini di casa a dare l'allarme, dopo aver visto la donna sanguinante chiedere aiuto per strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e la donna, che presentava profonde ferite alla nuca, è stata trasferita con l'eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette di Ancona; le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Quando sono arrivati i carabinieri l'uomo non era in casa: l'hanno trovato senza vita - da quanto si apprende - nel magazzino dell'azienda presso la quale lavorava come operaio.