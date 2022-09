Una donna di 48 anni è morta in un incidente d'auto a Roma

AGI - Incidente stradale mortale ieri a Lanuvio, vicino Roma. A scontrarsi in via Laviniente una Ford e una Micra. A perdere la vita una 48enne che, insieme allo zio si trovava sulla Nissan. Proprio quest'ultimo è stato invece ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Camillo. Ricoverati in gravi condizioni all'ospedale di Aprilia due fratelli di 23 e 21 anni che erano invece a bordo della Ford. Sul posto i carabinieri. La salma della 48enne e' stata trasportata al Policlinico Tor Vergata a disposizione dell'autorità giudiziaria.