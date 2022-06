Bimbo di 8 mesi muore durante bagnetto in casa a Milano

AGI - Un bambino di 8 mesi è morto all’ospedale di Bergamo dopo essere annegato durante il bagnetto a Milano. L’episodio è accaduto poco prima delle 16 in un appartamento in via Costantino Baroni, periferia sud del capoluogo lombardo.

In casa era presente la madre, una donna marocchina di 36 anni con gli altri tre suoi figli.

Nell’appartamento insieme ai soccorritori del 118 sono intervenuti gli agenti delle Volanti e personale della Squadra mobile della questura di Milano.

Il piccolo è stato trasportato in elisoccorso ma è deceduto poco dopo essere arrivato in pronto soccorso.