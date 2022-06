Sul vaiolo delle scimmie l'Ema rassicura: "Sintomi lievi"

AGI - "Questo virus, a differenza del Covid-19, non si trasmette facilmente tra le persone" ed "è rassicurante che la gran parte dei pazienti ha avuto lievi sintomi ed è guarita senza aver bisogno di terapie". Lo ha dichiarato Marco Cavaleri, capo della strategia vaccinale dell'Ema, l'Agenzia europea per i medicinali, nella conferenza stampa dell'Agenzia Ue.

"Anche vaccino Imvanex è autorizzato per proteggere gli adulti dal vaiolo, i dati mostrano che è efficace anche per proteggere dal vaiolo delle scimmie" e in generale "vaccini contro il vaiolo possono prevenire anche il vaiolo delle scimmie", ha spiegato Marco Cavaleri.

"Imvanex può essere usato per un programma di ri-vaccinazione, una strategia usata per controllare la diffusione di malattie come il vaiolo o l'ebola" e che prevede "la vaccinazione della cerchia di persone intorno a ogni individuo infettato per bloccare la diffusione della malattia", ha aggiunto Cavaleri.