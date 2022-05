Rischio tensione con la Cina per la bandiera di Taiwan sul giubbotto di Top Gun

AGI - Le tensioni tra Cina e Stati Uniti sulla questione di Taiwan raggiungono anche il mondo del cinema, con il sequel di Top Gun che finisce sotto osservazione.

Le bandiere di Taiwan e del Giappone sono tornate tra le toppe sul dorso del giubbotto di Pete "Maverick" Mitchell, interpretato da Tom Cruise, e accolte con ripetuti applausi dagli spettatori dell'isola che hanno assistito alla prima del sequel del successo del 1986.

Le due bandiere cucite sul dorso del bomber, ma soprattutto quella di Taiwan, erano date tutt'altro che scontate nel 2019, quando apparve per la prima volta il trailer di "Top Gun: Maverick", la cui uscita è stata rinviata fino a oggi.

There’s a new Top Gun movie coming out. And Maverick is wearing the same leather jacket - only this time it’s Communist Party of China-approved, so the Japanese and Taiwanese flag patches are gone (screenshot on right is from the new trailer)... pic.twitter.com/gUxFNFNUKX