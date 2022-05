Il 44% degli italiani ha rinunciato ai controlli medici per paura del Covid

AGI - Nell'ultimo anno buona parte degli italiani hanno evitato di fare controlli per paura dei contagi e incontrato difficoltà a essere visitati dal medico di base.

Come si legge nel Rapporto Italia dell'Eurispes, il 44% degli intervistati afferma di aver evitato di far visite di controllo nel corso dell'ultimo anno per non frequentare luoghi a rischio di contagio Covid e il 42,4% ha incontrato difficoltà per essere visitato dal medico di base.

Un terzo dei cittadini (33,3%) si è visto rimandare un intervento chirurgico o una terapia per indisponibilità delle strutture sanitarie, una quota di poco inferiore (31,8%) ha incontrato difficoltà a trovare assistenza sanitaria dopo aver contratto il Covid, il 28,5%, quando ha avuto un problema di salute, ha rinunciato a visite e/o esami per timore di contagiarsi nelle strutture sanitarie.