Cinque persone sono rimaste intossicate in un incendio in un condominio a Bolzano

AGI - Cinque persone sono rimaste intossicate e trasportante in ospedale per accertamenti per un incendio scoppiato alle ore 2,30 della scorsa notte a Bolzano. Il rogo, pare sviluppato da materiale isolante, si è sviluppato all'ingresso del condominio "Casa Margherita" in via dei Cappuccini, in centro città. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e volontari con autocisterne e autopompe, mezzi della Croce Bianca e Croce Rossa, Polizia di Stato e carabinieri.