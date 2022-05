In arrivo un primo assaggio d'estate 

AGI - Un anticiclone dal Nord Africa si sta espandendo verso Nord e potrebbe assumere una configurazione un po' anomala: si sdraierà lungo i paralleli, su un asse Porto-Firenze. A nord delle Alpi avremo ancora infiltrazioni atlantiche, da Roma in giù la protezione dell'anticiclone sarà minore e, anzi, rimarrà attiva un'area di instabilità e di bassa pressione tra Sicilia e Libia.

L'anticiclone porterà temperature estive e sole soprattutto al nord e parte del centro Italia, mentre al Meridione sono previsti ancora momenti temporaleschi e temperature più basse.

Il sito 'www.iLMeteo.it' segnala temporali residui al sud, in particolare in Sicilia e sull'Appennino centro-meridionale. Quindi sono attesi i primi 30-32 C al nord con il caldo in aumento fino a venerdì, mentre nel weekend potrebbe esserci una leggerissima flessione per l'arrivo di qualche acquazzone sparso.

Al centro Italia attenzione, nelle prossime ore, a qualche temporale in Sardegna e sull'Appennino in spostamento verso le pianure adiacenti, soprattutto verso il basso Lazio. Al sud, ancora rovesci, più probabili sul basso Tirreno almeno fino a domani. Il caldo più intenso, con valori di circa 10 C oltre la media climatologica, è atteso in Veneto con 32 C, temperature simili sono attese anche in Trentino Alto Adige e in Emilia Romagna.

Si sfioreranno i 30 C anche nel nordovest e in Toscana, anche se l'anticiclone sdraiato rappresenta una configurazione meteo anomala che non permette di dare i numeri in modo sicuro per più giorni. Per tutta la settimana il centronord vedrà un caldo più intenso rispetto al sud e i 30 C saranno superati di poco ma a più riprese.

