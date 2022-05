Covid: il tasso di positività sale al 15,1%, calano i ricoveri gravi

AGI - Sono 30.804 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore contro i 40.552 di ieri. I tamponi processati sono 203.452 (ieri 305.563) con il tasso di positività che sale a 15,1% (+1,9%). I decessi sono 72 (ieri 113). Le vittime totale da inizio pandemia sono 164.489. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 356 mentre i ricoveri ordinari sono 8.655, 160 in meno rispetto a ieri.

La regione con il maggior numero di casi registrati oggi è la Campania con 3.967, seguita dal Lazio con 3.278, poi il Veneto con 3.141 e l'Emilia Romagna con 3.077. I casi totali da inizio pandemia sono 16.798.998. I guariti delle ultime 24 ore sono 42.603 (ieri 55.691). Gli attualmente positivi sono 1.119.914. Di questi 1.110.903 sono in isolamento domiciliare.