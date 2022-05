Omicidio a Genova, donna uccisa in strada. Fermato il fratello

AGI - Una donna è stata uccisa in serata in mezzo alla strada, a Quinto, nel levante di Genova. Sul posto il personale della Genova Soccorso e la polizia.

Un uomo è stato fermato per l'omicidio di una donna di 34 anni in una strada di Quinto, nel levante genovese. Si tratta del fratello della vittima. A quanto si apprende, avrebbe colpito la donna al culmine di una lite. A chiamare la polizia alcune persone che, dalle finestre, hanno udito le grida e assistito alla drammatica scena.