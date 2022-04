Un bimbo di 6 anni è morto ribaltandosi con un quad 

AGI - Un bambino di 6 anni è morto dopo che il quad sul quale viaggiava si è ribaltato. La tragedia e' avvenuta dopo il pranzo di Pasquetta ad Olevano Romano, vicino Roma. A guidare il mezzo di trasporto una donna che ha perso il controllo del quad su una strada di campagna.

Il minore è rimasto schiacciato e per il per lui non c'è stato nulla da fare. La donna è stata trasportata dal 118 in codice rosso all'ospedale di Colleferro. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri che indagano sul caso.